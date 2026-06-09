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- Украина
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Враг наносит массированный ракетно-дроновый удар: взрывы в Харькове и Чугуеве
Сообщается о комбинированном обстреле с применением баллистических ракет и дронов.
Несколько взрывов раздалось ночью 9 июня в Харькове, город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.
Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.
Он заявил, что был атакован Шевченковский район города, а детали обстрела устанавливаются.
«Еще зафиксирован удар по Холодногорскому району. Город под массированной атакой вражеских дронов», — говорится в сообщении.
Также Терехов сообщил, что сейчас известно об одном раненом человеке.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате обстрела в одном из районов города было повреждено остекление окон в жилом доме.
«В результате вражеских обстрелов в Шевченковском районе повреждено остекление окон в жилом доме», — заявил Синугубов.
Также сообщается о массированном обстреле баллистическими ракетами и БПЛА города Чугуев.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что враг атаковал беспилотником спальный район Запорожья, в результате чего погибли и травмированы.