Враг наносит массированный ракетно-дроновый удар: взрывы в Харькове и Чугуеве

Атака БпЛА / © tsn.ua

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Несколько взрывов раздалось ночью 9 июня в Харькове, город находится под атакой вражеских ударных беспилотников.

Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.

Он заявил, что был атакован Шевченковский район города, а детали обстрела устанавливаются.

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«Еще зафиксирован удар по Холодногорскому району. Город под массированной атакой вражеских дронов», — говорится в сообщении.

Также Терехов сообщил, что сейчас известно об одном раненом человеке.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате обстрела в одном из районов города было повреждено остекление окон в жилом доме.

«В результате вражеских обстрелов в Шевченковском районе повреждено остекление окон в жилом доме», — заявил Синугубов.

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Также сообщается о массированном обстреле баллистическими ракетами и БПЛА города Чугуев.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что враг атаковал беспилотником спальный район Запорожья, в результате чего погибли и травмированы.

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