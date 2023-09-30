Враг наносит удары с воздуха: в Винницкой ОВА предупредили об опасности

До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии.

Об этом жителей Винницкой области призвал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в социальных сетях.

"Враг наносит удары с воздуха. Силы обороны и все службы области работают!", — говорится в сообщении.

На территории области до сих пор объявлена воздушная тревога, а также местные журналисты сообщают о звуках взрывов.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников: в Винницкой области раздались взрывы.