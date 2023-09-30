Враг наносит удары с воздуха: в Винницкой ОВА предупредили об опасности

Позаботьтесь о собственной безопасности.
До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии.
Об этом жителей Винницкой области призвал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в социальных сетях.
"Враг наносит удары с воздуха. Силы обороны и все службы области работают!", — говорится в сообщении.
На территории области до сих пор объявлена воздушная тревога, а также местные журналисты сообщают о звуках взрывов.
Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников: в Винницкой области раздались взрывы.
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