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Враг наносит удары с воздуха: в Винницкой ОВА предупредили об опасности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Враг наносит удары с воздуха: в Винницкой ОВА предупредили об опасности

В Винницкой области раздается сигнал воздушной тревоги / Фото: pixabay.com

Позаботьтесь о собственной безопасности.

До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии.

Об этом жителей Винницкой области призвал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в социальных сетях.

"Враг наносит удары с воздуха. Силы обороны и все службы области работают!", — говорится в сообщении.

На территории области до сих пор объявлена воздушная тревога, а также местные журналисты сообщают о звуках взрывов.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников: в Винницкой области раздались взрывы.

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