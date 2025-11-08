Враг нашел "зеленый" путь для обхода позиций ВСУ: разведка уничтожила диверсантов на юге

ДРГ оккупационных войск РФ / Иллюстративное изображение

Реклама

Враг пытается использовать дно бывшего Каховского водохранилища, которое после разрушения плотины превратилось в большой луг, для обхода позиций ВСУ. Российские диверсионные группы пытаются проникать через буйную растительность, чтобы зайти украинским подразделениям во фланг.

Об этом рассказал полковник, представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Дно водохранилища как «большой луг»

Владислав Волошин пояснил, что территория бывшего Каховского водохранилища претерпела значительные изменения после того, как была уничтожена и повреждена Каховская плотина.

Реклама

«Каховское водохранилище — это уже большой луг, который порос буйной растительностью», — отметил полковник.

Спикер сообщил, что ему пришлось побывать на этой территории и увидеть своими глазами, что она собой представляет. Именно эту особенность враг пытается использовать для проведения скрытых действий.

«Противник пытается по этой буйной растительности, по дну бывшего Каховского водохранилища обойти наши позиции в населенных пунктах Плавне, Приморское, зайти с запада во фланг», — подчеркнул Волошин.

Зачистка островов и контроль над зоной

Силы обороны Украины знают о вражеских попытках инфильтрации. Украинские подразделения ведут работу по выявлению и уничтожению таких диверсионных групп.

Реклама

Кроме того, бойцы Главного управления разведки провели специальные мероприятия по зачистке в районе островов. В частности, речь идет об островах, расположенных на территории водохранилища, так называемые Большие Кучугуры.

Там противник тоже пытался просочиться. Однако, по словам Волошина, эти группы были уничтожены. ВСУ держат эту зону под особым контролем.

Напомним, командир «Волков Да Винчи» предупредил об угрозе еще одной области. По его словам , враг совершил «существенный» прорыв и пробивается в Днепропетровщину.