"Враг не должен был их видеть": перед пленом сотрудник СБУ тайно сдал шевроны

Из российского плена вернулся сотрудник СБУ с позывным "Бурый". При выходе из "Азовстали" он тайно сдал свои шевроны, чтобы оккупанты не узнали, кто он на самом деле.

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк рассказал, что сохранил шевроны "Бурого", чтобы после освобождения из плена вернуть их. Малюк подчеркнул, что враг не должен увидеть символику СБУ, поэтому "Бурому" пришлось придумывать легенду для оккупантов и поддерживать ее до конца.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Малюк рассказал, что "Бурый" до последней минуты бок о бок с "Рэдисом" защищал "Азовсталь". Перед тем как попасть во враждебный плен, он успел с соблюдением требований конспирации передать СБУ свои шевроны.

"Я ждал этот момент, когда мы сможем их (шевроны — ред.) вернуть. Они с нашей символикой, и враг не должен был их видеть. Вы выдерживали легенду до конца... Для меня большая честь: лично вернуть эти шевроны, как символ вашего возвращения в команду Службы безопасности", — сказал исполняющий обязанности руководителя СБУ.

До полномасштабного вторжения России "Бурый" работал в мариупольском управлении СБУ и занимался противодействием незаконному вооруженному формированию так называемой "ДНР". Когда враг пошел на штурм, "Бурый" вместе с другими коллегами встал на защиту города. Координируясь со штабом полка "Азов", он продолжил выполнять свою работу: разоблачал российские агентурные сети, корректировщиков огня и предателей.

Благодаря его работе удалось получить важную информацию от захваченных в плен оккупантов, выявить места содержания украинских пленных и идентифицировать личности их палачей.

Позже вместе с бойцами ВСУ "Бурый" участвовал в разминировании дороги, по которой должны были вывозить раненых. Сам же "Бурый" в апреле был ранен после танковых обстрелов.

Напомним, 21 сентября состоялся исторический обмен пленными – Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова" (фото).

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Читайте также: