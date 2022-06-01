Враг не гнушается обстрелами населенных пунктов кассетными боеприпасами: продолжаются боевые действия на линии столкновения

Враг не гнушается обстрелами населенных пунктов кассетными боеприпасами: продолжаются боевые действия на линии столкновения

Развитие событий в операционной зоне насыщенное и динамичное.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины по состоянию на 31 мая.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

Продолжаются боевые действия на линии столкновения. Враг выискивает средства и меры по противодействию контрнаступлению украинских сил. Спецподразделениями рашистов подорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.

Продолжая укрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнем, враг не гнушается обстрелами населенных пунктов кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Торнадо-С и пушек ствольной дальнобойной артиллерии "Пион" калибром.

Именно так был атакован Николаев. Снаряды разрывались прямо во дворе многоквартирных домов, уничтожали хозяйственные постройки, гаражи горожан, повредили сеть электроснабжения. Во многих домах выбиты стекла. Несколько снарядов разорвались в огородах частных домохозяйств. Жертв и пострадавших нет.

В николаевских больницах находится 260 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 37 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Как сообщалось, боевые действия на территории Харьковской области продолжаются. Оккупанты страны-агрессорки пытались контратаковать в районе села Довгенькое Изюмского района. Впрочем, захватчики не имели успеха и отступили. Украинские военные удерживают позиции и наносят оккупантам потери.

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