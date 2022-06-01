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Враг не гнушается обстрелами населенных пунктов кассетными боеприпасами: продолжаются боевые действия на линии столкновения

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Враг не гнушается обстрелами населенных пунктов кассетными боеприпасами: продолжаются боевые действия на линии столкновения

Фото: Николаевский областной совет

Развитие событий в операционной зоне насыщенное и динамичное.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины по состоянию на 31 мая.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

  • Продолжаются боевые действия на линии столкновения. Враг выискивает средства и меры по противодействию контрнаступлению украинских сил. Спецподразделениями рашистов подорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.
  • Продолжая укрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнем, враг не гнушается обстрелами населенных пунктов кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Торнадо-С и пушек ствольной дальнобойной артиллерии "Пион" калибром.
  • Именно так был атакован Николаев. Снаряды разрывались прямо во дворе многоквартирных домов, уничтожали хозяйственные постройки, гаражи горожан, повредили сеть электроснабжения. Во многих домах выбиты стекла. Несколько снарядов разорвались в огородах частных домохозяйств. Жертв и пострадавших нет.

В николаевских больницах находится 260 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 37 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Как сообщалось, боевые действия на территории Харьковской области продолжаются. Оккупанты страны-агрессорки пытались контратаковать в районе села Довгенькое Изюмского района. Впрочем, захватчики не имели успеха и отступили. Украинские военные удерживают позиции и наносят оккупантам потери.

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