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Враг не останавливается: 31 взрыв в Сумской области после ударов минометов и артиллерии

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Враг не останавливается: 31 взрыв в Сумской области после ударов минометов и артиллерии

Враг не останавливается в своих обстрелах / Фото: Суспільне

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 26 июня 2023 года.

В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелы подверглись Эсманской, Шалыгинской, Юнаковской и Середино-Будской громадам.

  • Эсманская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов).
  • Шалыгинская громада: был минометный обстрел (6 взрывов).
  • Юношеская громада: проведен минометный обстрел (3 прихода) и артобстрел (2 взрыва).
  • Середино-будская громада: был минометный обстрел (12 взрывов).
  • Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в День отца в Сумской области в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.

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Дата публикации
Просмотры
75
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