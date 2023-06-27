Враг не останавливается: 31 взрыв в Сумской области после ударов минометов и артиллерии

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 26 июня 2023 года.

В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Зафиксирован 31 взрыв. Обстрелы подверглись Эсманской, Шалыгинской, Юнаковской и Середино-Будской громадам.

Эсманская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов).

Шалыгинская громада: был минометный обстрел (6 взрывов).

Юношеская громада: проведен минометный обстрел (3 прихода) и артобстрел (2 взрыва).

Середино-будская громада: был минометный обстрел (12 взрывов).

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в День отца в Сумской области в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.