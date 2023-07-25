Враг не останавливается в обстрелах Сумщины: повреждены жилые дома и ЛЭП

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 24 июля 2023 года на Сумщине.

В течение дня враг совершил 24 обстрела пограничья. Зафиксирован 101 взрыв.

Об этом пишет Сумская ОВА.

Обстрелы подверглись 17 населенным пунктам в семи территориальных громадах области: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Юнаковской, Великописаревской, Новослободской, Средне-Будской.

Хотинская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).

Великописаревская громада: минометный обстрел (9 взрывов), АГС (3 взрыва), САУ (3 взрыва), артиллерия (3 взрыва).

Также читайте В Киевской области раздается воздушная тревога: не пренебрегайте личной безопасностью

Новослободская громада: минометный обстрел (26 взрывов). По предварительной информации, поврежден жилой дом и ЛЭП.

Краснопольская громада: обстрел из САУ (6 взрывов), ствольная артиллерия (3 взрыва), минометный обстрел (13 взрывов), артиллерийский обстрел (9 взрывов). Повреждены два частных жилых дома, ЛЭП.

Середино-будская громада: ствольная артиллерия (6 взрывов), артобстрел (2 взрыва). Повреждены два частных жилых дома.

Белопольская громада: ствольная артиллерия (3 взрыва, 2 выхода), минометный обстрел (2 взрыва), артобстрел (4 взрыва). Поврежден многоквартирный дом, два частных дома, хозпостройка.

Юношеская громада: обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Напомним, вечером 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

Читайте также: