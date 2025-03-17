Враг не прекращает обстрел общин в Сумской области: есть погибший и раненые

В течение дня россияне совершили 114 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 157 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Хутор-Михайловская, Шосткинская, Середино-Будская громады.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

Белопольская громада: враг сбросил взрывные устройства с БпЛА (3 взрыва), избивал из минометов (2 взрыва), FPV-дроном (1 взрыв). В результате обстрела ранения получило гражданское лицо и поврежден легковой автомобиль.

Юнаковская громада: осуществлен сброс взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв), артиллерийские обстрелы (21 взрыв), удар FPV-дронами (10 взрывов), обстрелы из танка (2 взрыва).

Новослободская громада: нанесены удары FPV-дронами (2 взрыва).

Краснопольская громада: россияне атаковали FPV-дронами (17 взрывов), из артиллерии (11 взрывов), с РСЗО "Град" (8 взрывов) и сбросили с БпЛА взрывные устройства (25 взрывов).

Чередино-Будская громада: зафиксирован сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва), удары FPV-дронами (13 взрывов). В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом. Также был минометный обстрел. В результате обстрела погибло гражданское лицо.

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Миропольская громада: осуществлены пуски авиационных бомб типа КАБ (7 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв). В результате удара дрона в автомобиль, перевозивший хлеб, получило ранение гражданское лицо.

Хотинская громада: враг ударил FPV-дронами (2 взрыва), из артиллерии (2 взрыва).

Николаевская громада: россияне атаковали FPV дроном (1 приход).

Хутор-Михайловская громада: нанесен FPV дроном (1 взрыв).

Великописаревская громада: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств (7 взрывов), артиллерийский обстрел (10 взрывов).

Шосткинская громада: совершен удар баражирующими боеприпасами (2 взрыва).

Сумская громада: зафиксирован ракетный обстрел (1 взрыв).

Эсманьская громада: произошла атака ударного БпЛА (1 взрыв).

Как сообщалось, россияне изо всех сил пытаются прорваться на Сумщину и отрезать пути снабжения ВСУ в Курской области РФ

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