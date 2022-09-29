Враг не прекращает воздушную разведку: украинские военные сбивают дроны

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В противодействие этой активности три беспилотных разведчика типа «Орлан-10» украинскими подразделениями сбиты.

Продолжая обстрелы наших позиций и прилегающих к линии фронта территориальных общин с гражданским населением по разным видам вооружения, враг нанес еще и 6 авиаударов, в том числе тремя крылатыми ракетами типа «воздух – воздух» по самолетам наших Воздушных Сил. Без потерь нашей авиации.

Вечером вражеской авиацией нанесен ракетный удар пятью ракетами класса «воздух – поверхность» Х-59 в направлении Днепропетровщины и Запорожья. 4 ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны Воздушного командования "Восток", 1 попала в предприятие по переработке зерновых на Криворожье. Имеются повреждения производственных объектов. Без человеческих утрат.

Как ранее сообщил глава государства Владимир Зеленский, в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация, ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать оккупантов.

Читайте также:

Зеленский за 28 сентября: жесткая реакция на фальшивые референдумы и обращение к россиянам