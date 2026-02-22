Враг не смог обесточить страну: детали атаки по энергетике Украины

Обстрел / © ГСЧС Украины

Большинство ракет, которыми Россия атаковала энергетические объекты Украины, было сбито силами противовоздушной обороны, а планы врага по масштабным разрушениям не были реализованы. В то же время зафиксированы отдельные попадания, в частности в объект теплогенерации в Киевской области и подстанции в Одесской области.

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Нагорняк в эфире телеканала КИЕВ24.

По его словам, на территории Киевщины зафиксированы незначительные попадания в один из объектов теплогенерации. Название объекта пока не разглашают из соображений безопасности.

«К счастью, нам удалось, в основном, большинство ракет, которая летела по энергетическим объектам, отбить. Были незначительные попадания в один из объектов теплогенерации на Киевщине. Сейчас энергетики оценивают последствия этого попадания, чтобы понять, сколько нужно времени и финансовых ресурсов для восстановления», — отметил Нагорняк.

Он отметил, что в целом российская атака не достигла поставленных целей.

«В целом то, что враг сегодня планировал, он не достиг. Мы достаточно хорошо отбили атаку, несмотря на то, что применялись различные виды вооружения», — сказал депутат.

Кроме Киева, под ударом оказалась и Одесская область, где ситуация была сложнее. По словам Нагорняка, российские войска атаковали подстанции облэнерго напряжением 110 киловольт, пытаясь обесточить город Одессу.

«Их атаки по подстанциям „Укрэнерго“ в Одесской области не дают желаемого результата, поэтому они пытаются локально оставить Одессу без электроснабжения», — пояснил он.

В то же время депутат отметил, что энергетическая компания ДТЭК оперативно ликвидирует последствия ударов.

«Компания достаточно быстро устраняет последствия атак. Одесситы сейчас с электроснабжением — с отключениями, но все же с электроэнергией», — сообщил Нагорняк.

Кроме того, он прогнозирует улучшение ситуации с графиками отключений уже с марта.

«Ожидается незначительное улучшение в графиках отключений. Они будут менее длительными, чем в январе и феврале, за счет дополнительной генерации с солнечных электростанций», — сказал депутат.

По его словам, речь идет как о промышленных солнечных электростанциях, так и о частных крышных установках, которые активно устанавливаются по всей стране.

«Этот процесс очень активно развивается. Фактически в каждом регионе ежемесячно появляются новые, хоть и небольшие, но солнечные электростанции в частных домохозяйствах», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве ночью 22 февраля прогремели взрывыпосле запуска баллистических ракет. Начиная от 04:00 до 04:30 и потом в столице раздавались взрывы.