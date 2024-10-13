Враг непрерывно проводит штурмовые действия в Часовом Яру — DeepState

Ситуация вокруг Часового Яра очень напряженная.
Российские захватчики продолжают непрерывные штурмы в попытке проникнуть в глубь Часового Яра.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что враг непрерывно посылает штурмовые группы и пока неизвестно, сколько еще у врага есть человеческого ресурса для проведения атак на позиции украинских военных.
Аналитики пишут, что если россияне перебросят резервы в Часов Яр, то ситуация сильно усложнится.
"А на сегодняшний день, основная работа бойцов в том районе проводится в отражении штурмов с помощью дронов (сбросы FPV)", — говорится в сообщении.
Кроме того, враг накапливает силы в Часово-яровском лесничестве в районе ботанического памятника природы — Редкодубья к северу от города, в частности, обходя микрорайон "Октябрьский"
"Этим они пробуют обойти город с фланга, ведь лобовые атаки через канал умножаются в ноль и штурмовые группы превращаются в штурмовых трупов. Битва продолжается..." — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ заводит пополнение и готовится к наступлению на Часов Яр.
Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ взяли в плен солдат РФ вблизи Часового Яра и рассказали о замысле кафиров.
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