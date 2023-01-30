Враг никак не успокаивается: Сумщину за сутки обстреляли 72 раза

Территория Сумской области снова оказалась под обстрелом оккупантов.
Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 29 января 2023 года.
Об этом сообщает в сообщениях Сумская областная военная администрация.
В течение дня враг совершил обстрелы 6 территориальных громадах области: Белопольской, Великописаревской, Эсманьской, Краснопольской, Миропольской, Юнаковской. Было зафиксировано 72 прилета.
- Юношеская громада: на территорию громады россияне с БПЛА сбросили 1 взрывное устройство (типа ВОГ). Также ближе к вечеру был минометный обстрел – 6 прилетов.
- Эсманьская громада: враг стрелял из стрелкового оружия – 2 пулеметные очереди.
- Белопольская громада обстреливалось россиянами из минометов (после 12.00 — 20 прилетов, после 13.30 — 12 прилетов и после 15.00 — еще 7) и гранатометов (30 прилетов из АГС).
- Краснопольская громада: тоже россияне сбросили с БПЛА 1 взрывное устройство (типа ВОГ).
- Великописаревская громада: по поселку Великая Писаревка враг с БПЛА сбросил 2 взрывных устройства (типа ВОГ).
- Миропольская громада: по территории громады россияне били из минометов – 5 прилетов.
«Предварительно – во всех случаях без жертв и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц», — говорится в сообщении.
Ситуация в Сумской области: обстрелы врага
Напомним, что ранее враг нанес 60 ударов по громадам Сумщины. К счастью, обошлось без жертв.
Также накануне оккупанты расстреляли машину волонтеров, развозивших Сумщиной хлеб. Из машины силовики извлекли 40 пуль.
К тому же, жители Сумщины чудом уцелели после того, как их дом обстреляла РФ. Россияне открыли огонь из ствольной артиллерии.
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