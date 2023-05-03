Враг никак не успокоится и обстреливает Сумщину: зафиксировано 112 взрывов, есть разрушения

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 2 мая 2023.
В течение дня россияне совершили 19 обстрелов пограничных громад: Белопольской, Юнаковской, Ворожбянской, Миропольской, Середино-Будской, Глуховской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской; Великописаревской; Новослободской.
Об этом пишет Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 112 взрывов. К сожалению, есть разрушение.
- Средино-Будская громада: россияне совершили авиаудар (7 взрывов) по г. Середино-Буда. В результате обстрела повреждено учебное заведение, 8 частных жилых домов; 2 многоквартирных жилых дома; магазин; ЛЭП. Также по территории громады били из артиллерии – 12 взрывов.
- Юношеская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов). В результате обстрела повреждены территории и сооружения одного из агропредприятий. Также бил враг из минометов – 3 взрыва. Кроме того, со вражеского БПЛА сбросили 2 ВОГ. Поврежден автомобиль.
- Ворожбянская громада: зафиксировано 5 взрывов из минометов.
- Великописаревская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов). В результате обстрела повреждены магазин и частный жилой дом.
- Глуховская громада: был артиллерийский обстрел (16 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждено нежилое помещение одного из предприятий.
- Зноб-новгородская громада: россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии (16 взрывов). В результате обстрела повреждены: ферма, где содержались телята, и лесопильня.
- Белопольская громада: 12 мин сбросил враг на территорию общества.
- Миропольская громада: совершены минометные обстрелы – 18 взрывов.
- Новослободская громада: враг бил из миномета – 1 взрыв.
- Шалыгинская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Эсманская громада: произведен обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва).
Напомним, что в Украине идет беспокойная ночь.
Половина Украины "покраснела" из-за воздушной тревоги: кое-где раздаются взрывы.
Напомним, что ранее в Киеве раздались мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.
Также власти призывают не выдавать работу ПВО, не распространять соответствующие фото и видео в социальных сетях.
Добавим, что опасность сохраняется, поэтому власти призвали не оставлять укрытий из-за взрывов до окончания воздушной тревоги.
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