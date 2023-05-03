Враг никак не успокоится и обстреливает Сумщину: зафиксировано 112 взрывов, есть разрушения

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 2 мая 2023.

В течение дня россияне совершили 19 обстрелов пограничных громад: Белопольской, Юнаковской, Ворожбянской, Миропольской, Середино-Будской, Глуховской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской; Великописаревской; Новослободской.

Об этом пишет Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 112 взрывов. К сожалению, есть разрушение.

Средино-Будская громада: россияне совершили авиаудар (7 взрывов) по г. Середино-Буда. В результате обстрела повреждено учебное заведение, 8 частных жилых домов; 2 многоквартирных жилых дома; магазин; ЛЭП. Также по территории громады били из артиллерии – 12 взрывов.

Юношеская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов). В результате обстрела повреждены территории и сооружения одного из агропредприятий. Также бил враг из минометов – 3 взрыва. Кроме того, со вражеского БПЛА сбросили 2 ВОГ. Поврежден автомобиль.

Ворожбянская громада: зафиксировано 5 взрывов из минометов.

Великописаревская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов). В результате обстрела повреждены магазин и частный жилой дом.

Глуховская громада: был артиллерийский обстрел (16 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждено нежилое помещение одного из предприятий.

Зноб-новгородская громада: россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии (16 взрывов). В результате обстрела повреждены: ферма, где содержались телята, и лесопильня.

Белопольская громада: 12 мин сбросил враг на территорию общества.

Миропольская громада: совершены минометные обстрелы – 18 взрывов.

Новослободская громада: враг бил из миномета – 1 взрыв.

Шалыгинская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общины.

Эсманская громада: произведен обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва).

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Напомним, что в Украине идет беспокойная ночь.

Половина Украины "покраснела" из-за воздушной тревоги: кое-где раздаются взрывы.

Напомним, что ранее в Киеве раздались мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.

Также власти призывают не выдавать работу ПВО, не распространять соответствующие фото и видео в социальных сетях.

Добавим, что опасность сохраняется, поэтому власти призвали не оставлять укрытий из-за взрывов до окончания воздушной тревоги.