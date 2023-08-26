Враг никак не успокоится: зафиксировано 164 взрыва в Сумской области

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 25 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 19 обстрелов населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Зафиксировано 164 взрыва. Обстрелы потерпели Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Белопольская, Середино-Будская, Краснопольская громады.

Эсманская громада: произведен обстрел из РСЗО (31 взрыв).

Шалыгинская громада: враг бил из минометов (38 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).

Хотинская громада: россияне совершили сброс с БПЛА ВОГО (1 взрыв) и обстрел из танка (5 взрывов) и минометов (14 взрывов).

Белопольская громада: зафиксирован обстрел из минометов (10 взрывов), из АГС (5 взрывов) и обстрел из танка (6 взрывов).

Также читайте Оккупанты атаковали дроном Сумскую область: произошло попадание в Ромны

Середино-будская громада: 9 мин сбросил враг на территорию громады.

Краснопольская громадв: были минометные обстрелы (27 взрывов) и обстрел из АГС (15 взрывов).

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, что ранее россияне убили педагогов, нанеся удар по школе на Сумщине.

Читайте также: