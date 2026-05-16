Враг ночью атаковал два больших областных центра: раздались взрывы
Военные предупреждали об опасности вражеских ударных дронов.
Российские захватчики в ночь на 16 мая атаковали ударными беспилотниками Сумы и Харьков.
Об этом сообщают Общественное и городской голова Харькова Игорь Терехов.
По данным корреспондентов Общественного, после полуночи в городе был слышен взрыв.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал ударным БпЛА Холодногорский район города.
«Вражеский БПЛА типа „шахед“ атаковал Холодногорский район Харькова», — заявил Терехов, добавив, что последствия уточняются.
Перед взрывами Воздушные силы сообщали о движении вражеских ударных БПЛА в Харьковской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что новые вражеские удары по Черниговщине привели к госпитализации гражданских и разрушений.
Мы ранее информировали, что российские войска атаковали беспилотником пригородный поезд в Запорожской области, попав вблизи пассажирского вагона.