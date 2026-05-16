Враг ночью атаковал два больших областных центра: раздались взрывы

Беспилотник Shahed / © MIL.IN.UA

Российские захватчики в ночь на 16 мая атаковали ударными беспилотниками Сумы и Харьков.

Об этом сообщают Общественное и городской голова Харькова Игорь Терехов.

По данным корреспондентов Общественного, после полуночи в городе был слышен взрыв.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал ударным БпЛА Холодногорский район города.

«Вражеский БПЛА типа „шахед“ атаковал Холодногорский район Харькова», — заявил Терехов, добавив, что последствия уточняются.

Перед взрывами Воздушные силы сообщали о движении вражеских ударных БПЛА в Харьковской и Сумской областях.

Ранее сообщалось, что новые вражеские удары по Черниговщине привели к госпитализации гражданских и разрушений.

Мы ранее информировали, что российские войска атаковали беспилотником пригородный поезд в Запорожской области, попав вблизи пассажирского вагона.

