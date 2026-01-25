ТСН в социальных сетях

Враг ночью атаковал Харьков БпЛА — Терехов

Перед атакой военные предупреждали о приближении БПЛА к городу.

Атака на Харьков

Атака на Харьков / © Associated Press

Российские захватчики в ночь на 25 января атаковали беспилотником Харьков.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, ударный беспилотник атаковал Холодногорский район города.

«В Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа Шахед», — говорится в сообщении.

Перед этим в Воздушных силах сообщали о движении БпЛА в направлении Харькова с севера.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 25 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Харькове в результате российской массированной атаки БПЛА пострадали 19 человек, из них 1 ребенок.

