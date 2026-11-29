Последствия атаки в Запорожье

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В результате ночных российских обстрелов в Запорожской и Одесской областях погибли люди.

О последствиях ночных атак сообщили представители местных властей.

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В частности, председатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и председатель ОВА Михаил Семикин сообщили, что в результате ударов по Запорожье погибла женщина. Еще два человека получили ранения, среди них — 14-летняя девочка.

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В Одессе российские войска ударили по жилой многоэтажке. Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате атаки погибла пожилая женщина. Также есть пострадавшие.

Кроме того, ночью российский дрон атаковал парковку в Шевченковском районе Харькова.

По словам мэра Игоря Терехова, после удара загорелись автомобили. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что Украину ночью 29 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Мы ранее информировали, что в Кременчуге Полтавской области российский беспилотник попал во двор многоквартирного жилого дома.

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