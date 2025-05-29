ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
230
Время на прочтение
1 мин

Враг ночью атаковал Одесщину крылатыми ракетами: в регионе раздались взрывы

Взрывы раздались в пределах Одесского региона.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ракетный удар

Ракетный удар / © Associated Press

В ночь на 29 мая российские захватчики атаковали ракетами Одесщину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Скоростная цель по акватории Черного моря курсом на Южное/Черноморское», — говорится в сообщении.

Позже в Воздушных силах сообщили о второй скоростной цели в направлении Южного.

Мониторинговые каналы сообщили, что враг атаковал тремя крылатыми ракетами Бандероль.

Ранее сообщалось, что в Сумах в ночь на 29 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 29 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie