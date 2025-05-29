Враг ночью атаковал Одесщину крылатыми ракетами: в регионе раздались взрывы

Ракетный удар / © Associated Press

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В ночь на 29 мая российские захватчики атаковали ракетами Одесщину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Скоростная цель по акватории Черного моря курсом на Южное/Черноморское», — говорится в сообщении.

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Позже в Воздушных силах сообщили о второй скоростной цели в направлении Южного.

Мониторинговые каналы сообщили, что враг атаковал тремя крылатыми ракетами Бандероль.

Ранее сообщалось, что в Сумах в ночь на 29 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 29 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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