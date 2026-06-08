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- Украина
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Враг ночью массированно атаковал крупный областной центр: раздались взрывы
Последствия вражеской атаки уточняются.
В ночь на 8 июня российские захватчики массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.
Он заявил, что в городе было зафиксировано не менее шести взрывов.
«По меньшей мере, шесть попаданий вражеских БПЛА зафиксировано в Холодногорском районе Харькова», — говорится в сообщении.
Терехов добавил, что информация о последствиях ударов, разрушений и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что водителей призывают быть максимально осторожными и по возможности избегать участка трассы между Харьковом и Сумами в районе Богодухова из-за постоянных вражеских обстрелов.
Мы ранее информировали, что российские войска атаковали поселок Балабино в Запорожской области. Предварительно удар был нанесен управляемыми авиабомбами.