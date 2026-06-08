Враг ночью массированно атаковал крупный областной центр: раздались взрывы

Работа сил ПВО / © Getty Images

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В ночь на 8 июня российские захватчики массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.

Он заявил, что в городе было зафиксировано не менее шести взрывов.

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«По меньшей мере, шесть попаданий вражеских БПЛА зафиксировано в Холодногорском районе Харькова», — говорится в сообщении.

Терехов добавил, что информация о последствиях ударов, разрушений и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что водителей призывают быть максимально осторожными и по возможности избегать участка трассы между Харьковом и Сумами в районе Богодухова из-за постоянных вражеских обстрелов.

Мы ранее информировали, что российские войска атаковали поселок Балабино в Запорожской области. Предварительно удар был нанесен управляемыми авиабомбами.

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