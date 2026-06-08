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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Враг ночью массированно атаковал крупный областной центр: раздались взрывы

Последствия вражеской атаки уточняются.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Getty Images

В ночь на 8 июня российские захватчики массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.

Он заявил, что в городе было зафиксировано не менее шести взрывов.

«По меньшей мере, шесть попаданий вражеских БПЛА зафиксировано в Холодногорском районе Харькова», — говорится в сообщении.

Терехов добавил, что информация о последствиях ударов, разрушений и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что водителей призывают быть максимально осторожными и по возможности избегать участка трассы между Харьковом и Сумами в районе Богодухова из-за постоянных вражеских обстрелов.

Мы ранее информировали, что российские войска атаковали поселок Балабино в Запорожской области. Предварительно удар был нанесен управляемыми авиабомбами.

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Дата публикации
Количество просмотров
37
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