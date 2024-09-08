Враг ночью нанес авиационный удар по Сумам: есть погибшие и раненые (фото)

В результате удара были повреждены дома и автомобили.
Российские захватчики в ночь на 8 сентября нанесли авиационный удар по городу Сумы, в результате чего погибли два человека.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сумской областной военной администрации.
"В результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей", — говорится в сообщении.
Также в Сумской ОВА заявили, что в результате удара были повреждены дома и автомобили.
Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь.
Данную информацию подтвердил начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко.
"К сожалению, двое погибших, ранены. Предварительно разрушены и повреждены дома, автомобили", — заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздался взрыв.
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