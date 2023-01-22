Враг ночью продолжает обстреливать Херсонщину: детали

С наступлением ночи начинается террор мирных жителей Херсона и области.
Снова начинается обстрел российской артиллерией.
Об этом рассказывают местные жители в социальных сетях.
Сильные взрывы также слышали во временно оккупированном Каховском районе, который, как известно оккупанты обстреливают с позиций с юга.
Также во временно оккупированном Раденске слышат залпы и сразу прилеты.
Ситуация в Херсоне
Ранее в Херсонской области во время обстрела пострадал ребенок. Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.
Напомним, что 19 января, российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня центр Херсона. Оккупанты целенаправленно ударили по жилому кварталу. Повреждение получил один из домов — взрывной волной и обломками снарядов в доме выбило окна. К счастью, никто не пострадал.
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