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Враг ночью продолжает обстреливать Херсонщину: детали

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
37
Время на прочтение
1 мин
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Враг ночью продолжает обстреливать Херсонщину: детали

Фото: ГУ Национальной полиции в Херсонской области

С наступлением ночи начинается террор мирных жителей Херсона и области.

Снова начинается обстрел российской артиллерией.

Об этом рассказывают местные жители в социальных сетях.

Сильные взрывы также слышали во временно оккупированном Каховском районе, который, как известно оккупанты обстреливают с позиций с юга.

Также во временно оккупированном Раденске слышат залпы и сразу прилеты.

Ситуация в Херсоне

Ранее в Херсонской области во время обстрела пострадал ребенок. Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Напомним, что 19 января, российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня центр Херсона. Оккупанты целенаправленно ударили по жилому кварталу. Повреждение получил один из домов — взрывной волной и обломками снарядов в доме выбило окна. К счастью, никто не пострадал.

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Дата публикации
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