Украина
160
1 мин

Враг ночью ударил по Сумах: пострадал ребенок (фото)

Ночью российские войска атаковали Сумы. Пострадал ребенок, разрушено жилье и произошел масштабный пожар.

София Бригадир
Последствия вражеского удара по Сумам

В ночь на 2 сентября российская армия нанесла удар по городу Сумы. В результате атаки пострадал ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, взрывная волна повредила многоквартирные жилые дома. Кроме того, в нежилом помещении возник масштабный пожар.

Во время ликвидации возгорания работы пришлось временно приостанавливать из-за угрозы повторных вражеских ударов. После возобновления тушения огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар.

Над ликвидацией последствий атаки работали подразделения ГСЧС в Сумской области.

Последствия вражеского удара по Сумам

Напомним, в ночь на 2 сентября враг массированно атаковал Белую Церковь на Киевщине беспилотниками. В результате этого возникли пожары.

Ранее мы писали, в ночь на 2 сентября российские дроны снова атаковали Измаильский район Одесской области. Благодаря быстрой реакции удалось избежать масштабных разрушений и жертв.

160
