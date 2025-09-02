- Дата публикации
Враг ночью ударил по Сумах: пострадал ребенок (фото)
Ночью российские войска атаковали Сумы. Пострадал ребенок, разрушено жилье и произошел масштабный пожар.
В ночь на 2 сентября российская армия нанесла удар по городу Сумы. В результате атаки пострадал ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
По данным спасателей, взрывная волна повредила многоквартирные жилые дома. Кроме того, в нежилом помещении возник масштабный пожар.
Во время ликвидации возгорания работы пришлось временно приостанавливать из-за угрозы повторных вражеских ударов. После возобновления тушения огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар.
Над ликвидацией последствий атаки работали подразделения ГСЧС в Сумской области.
Напомним, в ночь на 2 сентября враг массированно атаковал Белую Церковь на Киевщине беспилотниками. В результате этого возникли пожары.
Ранее мы писали, в ночь на 2 сентября российские дроны снова атаковали Измаильский район Одесской области. Благодаря быстрой реакции удалось избежать масштабных разрушений и жертв.