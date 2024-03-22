Враг обстреливает Харьков: зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры

Не покидайте укрытий, опасность еще не миновала.

Сейчас около 15 взрывов в Харькове.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в сообщении в соцсетях.

В городе проблемы со светом – враг целит по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов.

Призываем всех быть осторожными – враг может продолжать обстрелы.

Информация обновляется.

Также читайте Тревога объявлена по всей территории Украины: первые ракеты залетели в воздушное пространство государства

Также мониторинговые каналы сообщают о 2 бортах МиГ-31К в воздухе, оба взлетели из Саваслейки.

Напомним, что ранее были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.