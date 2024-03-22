Враг обстреливает Харьков: зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры

Не покидайте укрытий, опасность еще не миновала.
Сейчас около 15 взрывов в Харькове.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в сообщении в соцсетях.
В городе проблемы со светом – враг целит по энергетической структуре. Есть пожары на местах некоторых прилетов.
Призываем всех быть осторожными – враг может продолжать обстрелы.
Информация обновляется.
Также мониторинговые каналы сообщают о 2 бортах МиГ-31К в воздухе, оба взлетели из Саваслейки.
Напомним, что ранее были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.