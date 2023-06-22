Враг обстреливает Сумщину из артиллерии и минометов: повреждены жилые здания

Стала известна ситуация на пограничном состоянии на 21.00 21 июня 2023 года.

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья.

Об этом пишет Сумская областная военная администрация по социальным сетям.

Зафиксировано 118 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Середино-Будская, Великописаревская, Хотинская, Эсманская громады.

Белопольская громада: были минометные обстрелы (28 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены четыре частных жилых помещения, летняя кухня и хозяйственное помещение. В результате еще одного обстрела повреждены частный жилой дом и летняя кухня. Также с территории РФ вражеским вертолетом произведен пуск 5 неуправляемых ракет типа «НУРС» и зафиксирован обстрел из РПГ-7 (2 взрыва).

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Юношеская громада: совершен минометный обстрел (3 взрыва).

Середино-будская громада: был обстрел из артиллерии (21 взрыв) и минометов – 4 взрыва.

Великописаревская громада: зафиксирован обстрел из миномета (22 взрыва) и обстрел из артиллерии (29 взрывов). Было попадание в фермерское хозяйство. Повреждения уточняются.

Хотинская громада: был обстрел из миномета (5 взрывов).

Эсманская громада: зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).

Напомним, что в День отца в Сумской области в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.