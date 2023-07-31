Враг обстреливает Сумщину из минометов, артиллерии и сбрасывает взрывные заряды с беспилотников: ранены

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 30 июля 2023 года.
В течение дня было совершено 32 вражеских обстрела. Зафиксировано 169 взрывов.
Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.
- Обстреляно 22 населенных пункта в 7 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской.
- Краснопольская громада: минометный обстрел (30 взрывов), САУ (27 взрывов), артиллерия (5 взрывов). Ранено 1 гражданское лицо. Повреждены 3 частных жилых дома, СТО, на территории которого – трактор и трансформатор.
- Белопольская громада: миномет (15 взрывов).
- Юношеская громада: артобстрел из САУ (8 взрывов).
- Эсманская громада: миномет (40 взрывов), сброс с вражеского БпЛА 2 взрывных зарядов ВОГ.
- Зноб-новгородская громада: минометный обстрел (5 взрывов).
- Середино-будская громада: ствольная артиллерия (8 взрывов), минометный обстрел (10 взрывов), вражеским дроном типа «коптер» сброшен 1 заряд ВОГ. Повреждена водонапорная башня.
- Великописаревская громада: артобстрел (2 взрыва), ствольная артиллерия (2 взрыва), миномет (12 взрывов), сброс с вражеского БпЛА 1 взрывного заряда ВОГ.
Напомним, в Сумах возросло количество жертв в результате ракетного удара кафиров 29 июля, пострадало 20.
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