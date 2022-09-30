Враг обстреливает украинские подразделения и тыл с гражданским населением: какая ситуация на юге

Враг продолжает обстреливать позиции украинских подразделений и наносить удары по тыловым районам, населенным пунктам с гражданским населением.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 29.09.2022.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ситуация в украинской операционной зоне остается сложной и динамичной в развитии. Силы обороны держат контроль.

Существенные изменения в состоянии, составе и положении противника не зафиксированы.

Наблюдаются попытки кафиров восстановить движение через Антоновский мост, подвозятся строительные материалы, скапливается дорожно-ремонтная техника.

В полдень, в районе Осокоровки обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа до 6 человек. Под огневым поражением наших подразделений, отступили, понеся потери.

Также действия наших подразделений были успешными в районе Давыдова Брода, где подавлен вражеский опорный пункт.

Враг продолжает обстреливать позиции наших подразделений и наносить удары по тыловым районам, населенным пунктам с гражданским населением. В течение дня нанес 4 авиационных и 1 ракетный удар.

Из реактивных систем залпового огня «Град» утром была обстреляна недавно освобожденная от оккупантов Миролюбовка. Один человек убит, один ранен. Не давая возможности возобновлять подворье враг продолжает террор.

Вечером снова кассетный «Смерч» ударил по жилому району Николаева. Три человека погибли на месте, 12 раненых доставлены в больницу.

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Чуть позже направлена атака дронов-камикадзе по Николаевщине – 5 и по Одесщине – 2. Над Николаевщиной 3 «Шахеды-136» сбиты, один атаковал админздание в областном центре и еще один – объект критической инфраструктуры в районе. Работают спасательные и экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбиты 2 летучих камикадзе.

Как ранее сообщил глава государства Владимир Зеленский, в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация, ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать оккупантов.

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