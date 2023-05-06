Враг обстрелял берег водохранилища осветительными боеприпасами — Никопольская РВА

"Враг освещает наш берег водохранилища осветительными боеприпасами. Находитесь в безопасных местах. Возможен повторный обстрел!", — об этом заявил в социальных сетях глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Ранее он предупреждал местных жителей о том, что на прибрежных территориях есть активность вражеской артиллерии, поэтому находитесь в безопасных местах.

Напомним, что еще в апреле 2023 года кафиры атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Захватчики избивали из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. Пострадали 64-летняя и 77-летняя женщина в Марганце.

Ранее россияне на Пасху обстреляли храм в Никополе.

В Никополе — рекорды по количеству обстрелов и продолжительности тревог, но люди упорно чинят разрушенные врагом дома