Враг обстрелял Черниговщину из запрещенного оружия (фото)

Россияне попали в один из частных домов в районе Городни.

Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения.

Об этом сообщило оперативное командование "Север".

"Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса «Точка-У»", — говорится в сообщении.

Оперативное командование "Север"

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Сумской областью есть войска оккупантов, однако власти уверяют, что местным жителям сейчас эвакуироваться с территории региона не нужно.

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