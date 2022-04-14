Враг обстрелял Черниговщину из запрещенного оружия (фото)

Россияне попали в один из частных домов в районе Городни.
Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения.
Об этом сообщило оперативное командование "Север".
"Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса «Точка-У»", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Сумской областью есть войска оккупантов, однако власти уверяют, что местным жителям сейчас эвакуироваться с территории региона не нужно.
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