Враг обстрелял город в Сумской области: во дворе дома погиб мужчина (фото)

В воскресенье, 19 ноября, в городе Середина-Буда Сумской области в результате минометных обстрелов погиб мирный житель.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, опубликовав фото с места военного преступления российской армии.

Обстрел произошел около 18:30. По предварительной информации, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру города из миномета.

"В результате атаки окупантов на территории собственного домовладения погиб мужчина", — говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупационные войска с утра 19 ноября дважды атаковали Херсон.

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