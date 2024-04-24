Враг обстрелял Харьков из баллистики: есть пострадавшие и разрушения

Враг обстреливал город ракетами С-300.
Российские захватчики в ночь на 24 августа обстреляли харьковский жилой комплекс.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
Он заявил, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
"Враг нанес целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе, информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
Позже мэр заявил о двух пострадавших в результате обстрела.
"Пока известно о двух пострадавших — оба с осколочными ранениями. Их уже заботятся врачи", — заявил Терехов.
Он добавил, что на месте идет поисково-спасательная операция. Работают все соответствующие службы.
В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов заявил, что захватчики обстреливали город ракетами С-300.
"Предварительно: враг применил ракеты С-300. Есть разрушение гражданской инфраструктуры. В настоящее время — без пострадавших. Осмотр мест попаданий продолжается", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе с самого утра гремели взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздался взрыв.
Читайте также:
- На Донбассе прогремели взрывы
- Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы
- В Сумской области зафиксировали 33 взрыва