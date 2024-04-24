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Враг обстрелял Харьков из баллистики: есть пострадавшие и разрушения

Враг обстрелял Харьков из баллистики: есть пострадавшие и разрушения

Захватчики обстреляли жилые районы Харькова / Фото: Associated Press

Враг обстреливал город ракетами С-300.

Российские захватчики в ночь на 24 августа обстреляли харьковский жилой комплекс.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

Он заявил, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

"Враг нанес целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе, информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Позже мэр заявил о двух пострадавших в результате обстрела.

"Пока известно о двух пострадавших — оба с осколочными ранениями. Их уже заботятся врачи", — заявил Терехов.

Он добавил, что на месте идет поисково-спасательная операция. Работают все соответствующие службы.

В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов заявил, что захватчики обстреливали город ракетами С-300.

"Предварительно: враг применил ракеты С-300. Есть разрушение гражданской инфраструктуры. В настоящее время — без пострадавших. Осмотр мест попаданий продолжается", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе с самого утра гремели взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздался взрыв.

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