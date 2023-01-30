Враг обстрелял Херсонщину запрещенными зажигательными боеприпасами

В ночь на 30 января в Херсоне было неспокойно.
В Херсоне снова были слышны взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Также русские военные обстреляли населенные пункты Бериславского района запрещенными зажигательными боеприпасами. Соответствующее видео появилось в социальных сетях Херсонской областной военной администрации.
До этого в социальных сетях очевидцы сообщали об обстрелах в Станиславе.
Напомним, что 29 января 203 года российские военные массированно обстреляли из артиллерии жилые квартиры Херсона. По информации ОВА, по состоянию на 17.35 29 января известно о 9 пострадавших: 3 человека погибли (2 человека и 1 женщина), 6 – получили ранения.
Читайте также: