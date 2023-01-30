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Враг обстрелял Херсонщину запрещенными зажигательными боеприпасами

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
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Враг обстрелял Херсонщину запрещенными зажигательными боеприпасами

Фото: ТСН.ua

В ночь на 30 января в Херсоне было неспокойно.

В Херсоне снова были слышны взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Также русские военные обстреляли населенные пункты Бериславского района запрещенными зажигательными боеприпасами. Соответствующее видео появилось в социальных сетях Херсонской областной военной администрации.

До этого в социальных сетях очевидцы сообщали об обстрелах в Станиславе.

Напомним, что 29 января 203 года российские военные массированно обстреляли из артиллерии жилые квартиры Херсона. По информации ОВА, по состоянию на 17.35 29 января известно о 9 пострадавших: 3 человека погибли (2 человека и 1 женщина), 6 – получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
202
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