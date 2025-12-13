Враг обстрелял Николаев: есть пострадавшие, среди них подросток

Враг ударил по Николаеву

В Николаеве в результате массированной атаки на область ранения получили пять человек.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, троих пострадавших госпитализировали. Речь идет о 43-летнем мужчине, 48-летней женщине и 16-летней девушке. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Еще двум людям медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Напомним, в течение ночи и утра, 13 декабря, россияне обстреливали Николаевскую область. Также под вражеские удары попали Одесская, Днепропетровская, Херсонская и Кировоградская области.