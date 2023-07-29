Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг обстрелял Сумщину из вертолетов, минометов и гранатометов: какая ситуация

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг обстрелял Сумщину из вертолетов, минометов и гранатометов: какая ситуация

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 28 июля 2023 года.

В течение дня враг совершил 12 обстрелов. Зафиксировано 85 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

  • Обстреляно 10 населенных пунктов в 6 территориальных громадах:

Белопольской, Краснопольской, Миропольской, Глуховской, Дружбовской и Середино-Будской.

  • Краснопольская громада: минометный обстрел (28 взрывов).
  • Белопольская громада: двумя вражескими вертолетами осуществлены пуски ракет типа НАР (7 взрывов), минометный обстрел (7 взрывов).
  • Глуховская громада: обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва), артобстрел (5 взрывов).
  • Дружбовская громада: обстрел из гранатомета (3 взрыва).
  • Миропольская громада: обстрел из гранатомета (20 взрывов).
  • Середино-будская громада: минометный обстрел (10 взрывов).

Напомним, вечером 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
183
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация