Враг обстрелял Сумщину из вертолетов, минометов и гранатометов: какая ситуация

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 28 июля 2023 года.

В течение дня враг совершил 12 обстрелов. Зафиксировано 85 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Обстреляно 10 населенных пунктов в 6 территориальных громадах:

Белопольской, Краснопольской, Миропольской, Глуховской, Дружбовской и Середино-Будской.

Краснопольская громада: минометный обстрел (28 взрывов).

Белопольская громада: двумя вражескими вертолетами осуществлены пуски ракет типа НАР (7 взрывов), минометный обстрел (7 взрывов).

Глуховская громада: обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва), артобстрел (5 взрывов).

Дружбовская громада: обстрел из гранатомета (3 взрыва).

Миропольская громада: обстрел из гранатомета (20 взрывов).

Середино-будская громада: минометный обстрел (10 взрывов).

Напомним, вечером 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

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