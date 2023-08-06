Враг обстрелял сумские пограничные громады из артиллерии и минометов: зафиксировано 119 взрывов

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 5 августа 2023 года.
В течение дня было совершено 15 вражеских обстрелов пограничных громад. Зафиксировано 119 взрывов.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
- Обстреляно 13 населенных пунктов в 7 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Середино-Будской, Шалыгинской, Эсманской, Новослободской.
- Краснопольская громада: минометный обстрел (16 взрывов).
- Белопольская громада: артиллерийский обстрел (13 взрывов), гранатомет (19 взрывов).
- Юношеская громада: минометный обстрел (3 взрыва).
- Эсманская громада: минометный обстрел (30 взрывов).
- Середино-будская громада: минометный обстрел (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: артиллерийский обстрел (11 взрывов).
- Новослободская громада: артиллерийский обстрел (11 взрывов), гранатомет (14 взрывов). В результате обстрела погиб местный житель. Поврежден частный жилой дом, летняя кухня.
Ночью и утром 5 августа военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.
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