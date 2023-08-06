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Враг обстрелял сумские пограничные громады из артиллерии и минометов: зафиксировано 119 взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Враг обстрелял сумские пограничные громады из артиллерии и минометов: зафиксировано 119 взрывов

Ворон продолжает уничтожать украинские города и села / Фото: Суспільне

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 5 августа 2023 года.

В течение дня было совершено 15 вражеских обстрелов пограничных громад. Зафиксировано 119 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

  • Обстреляно 13 населенных пунктов в 7 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Середино-Будской, Шалыгинской, Эсманской, Новослободской.
  • Краснопольская громада: минометный обстрел (16 взрывов).
  • Белопольская громада: артиллерийский обстрел (13 взрывов), гранатомет (19 взрывов).
  • Юношеская громада: минометный обстрел (3 взрыва).
  • Эсманская громада: минометный обстрел (30 взрывов).
  • Середино-будская громада: минометный обстрел (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: артиллерийский обстрел (11 взрывов).
  • Новослободская громада: артиллерийский обстрел (11 взрывов), гранатомет (14 взрывов). В результате обстрела погиб местный житель. Поврежден частный жилой дом, летняя кухня.

Ночью и утром 5 августа военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.

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Дата публикации
Просмотры
146
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