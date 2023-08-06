Враг обстрелял сумские пограничные громады из артиллерии и минометов: зафиксировано 119 взрывов

Стала известна ситуация на пограничии на 21.00 5 августа 2023 года.

В течение дня было совершено 15 вражеских обстрелов пограничных громад. Зафиксировано 119 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Обстреляно 13 населенных пунктов в 7 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Середино-Будской, Шалыгинской, Эсманской, Новослободской.

Краснопольская громада: минометный обстрел (16 взрывов).

Белопольская громада: артиллерийский обстрел (13 взрывов), гранатомет (19 взрывов).

Юношеская громада: минометный обстрел (3 взрыва).

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Эсманская громада: минометный обстрел (30 взрывов).

Середино-будская громада: минометный обстрел (2 взрыва).

Шалыгинская громада: артиллерийский обстрел (11 взрывов).

Новослободская громада: артиллерийский обстрел (11 взрывов), гранатомет (14 взрывов). В результате обстрела погиб местный житель. Поврежден частный жилой дом, летняя кухня.

Ночью и утром 5 августа военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.

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