Враг обстрелял в Волчанске здание поликлиники, начался пожар

Во время обстрела в Волчанске обломки повредили здание и два автомобиля.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в социальных сетях.

В результате обстрела загорелось здание поликлиники.

Армия РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины в приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелку, Вильчу, Огирево и другие населенные пункты.

Напомним, армия РФ ранее обстреливала Никопольский район Днепропетровской области. оккупанты направили около десятка снарядов.

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