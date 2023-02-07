Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг обстрелял в Волчанске здание поликлиники, начался пожар

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1497
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг обстрелял в Волчанске здание поликлиники, начался пожар

Фото: pixabay.com

Оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Во время обстрела в Волчанске обломки повредили здание и два автомобиля.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в социальных сетях.

В результате обстрела загорелось здание поликлиники.

Армия РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины в приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелку, Вильчу, Огирево и другие населенные пункты.

Напомним, армия РФ ранее обстреливала Никопольский район Днепропетровской области. оккупанты направили около десятка снарядов.

Читайте также:

Россияне не жалеют и спасавшую их во время оккупации больницу: Волчанск постоянно обстреливают

Россияне не жалеют и спасавшую их во время оккупации больницу: Волчанск постоянно обстреливают

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1497
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация