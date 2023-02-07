Враг обстрелял в Волчанске здание поликлиники, начался пожар

Оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины.
Во время обстрела в Волчанске обломки повредили здание и два автомобиля.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в социальных сетях.
В результате обстрела загорелось здание поликлиники.
Армия РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины в приграничных населенных пунктах Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелку, Вильчу, Огирево и другие населенные пункты.
Напомним, армия РФ ранее обстреливала Никопольский район Днепропетровской области. оккупанты направили около десятка снарядов.
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