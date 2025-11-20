Враг обстрелял Запорожье: есть жертвы

Запорожье – двое погибших и двое раненых после вражеского удара

В Запорожье вследствие вражеских обстрелов погибли и ранены. По состоянию на 23:33 20 ноября известно о пяти жертвах российского обстрела. Три человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Во время атаки пострадали жилые дома, магазин и рынок.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий удара и оказания помощи пострадавшим.

Федоров также призвал всех нуждающихся в помощи обратиться в Запорожскую ОВА по номеру горячей телефонной лени: +38 0800 503 508.

