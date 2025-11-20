- Дата публикации
Враг обстрелял Запорожье: есть жертвы
В городе продолжаются работы по ликвидации последствий и помощи пострадавшим.
В Запорожье вследствие вражеских обстрелов погибли и ранены. По состоянию на 23:33 20 ноября известно о пяти жертвах российского обстрела. Три человека получили ранения.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Во время атаки пострадали жилые дома, магазин и рынок.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий удара и оказания помощи пострадавшим.
Федоров также призвал всех нуждающихся в помощи обратиться в Запорожскую ОВА по номеру горячей телефонной лени: +38 0800 503 508.
Ранее сообщалось, что в Тернополе выросло количество погибших после удара РФ.
