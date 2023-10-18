Враг обстрелял Запорожье: количество погибших и пострадавших выросло

К настоящему времени известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета в сообщении в социальных сетях.

Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома.

Людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем Пункте Несокрушимости.

Также в Запорожье временно закрыто движение троллейбусов и автобусов по соборному проспекту, на участке от площади Свободы до площади Транспортной.

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Об этом сообщает Общественное. Запорожье.

Также временно закрыто движение трамваев на вокзал "Запорожье-I" и в направлении ул. Иванова, сообщили в Запорожском горсовете.

"Ночью работали на месте кровавого террористического акта россиян - многоэтажка в центре города, где мирно спали люди. К сожалению, количество погибших возросло до 2 человек, раненых - до 3 человек, еще 3 человека считаются без вести пропавшими. Жителей эвакуировали в безопасное место, согрели, оказали психологическую и другую помощь

Дом восстановим, а вот погибшим – вечная память. Людей не вернуть. На месте продолжают работать экстренные службы.

Спасибо спасателям, что с риском для жизни разбирают завалы, что всегда первые там, где опасно. Спасибо медикам – лечите, обезболиваете, вытаскиваете с того света. Спасибо правоохранителям – защищаете, обеспечиваете порядок. Спасибо всем неравнодушным, что помогают, не остаются в стороне.

Для всех, кто не смог решать проблему или ищет человека после трагедии - напоминаю, что областная военная администрация всегда доступна. Телефон "горячей линии": 0800503508", - заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

К тому же в Запорожье по причине вражеской атаки пропали без вести.

Аварийно-розыскные мероприятия на месте попадания вражеской ракеты продолжаются.

Ранее в Запорожье прозвучала серия мощных взрывов.

А также ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности.

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