Враг обстрелял Запорожье: количество погибших и пострадавших выросло

На месте террористической атаки россиян продолжаются поисково-спасательные работы.
К настоящему времени известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета в сообщении в социальных сетях.
Частично разрушены квартиры в двух подъездах дома.
Людям продолжают оказывать помощь в коммунальных автобусах, палатке городского совета и ближайшем Пункте Несокрушимости.
Также в Запорожье временно закрыто движение троллейбусов и автобусов по соборному проспекту, на участке от площади Свободы до площади Транспортной.
Об этом сообщает Общественное. Запорожье.
Также временно закрыто движение трамваев на вокзал "Запорожье-I" и в направлении ул. Иванова, сообщили в Запорожском горсовете.
"Ночью работали на месте кровавого террористического акта россиян - многоэтажка в центре города, где мирно спали люди. К сожалению, количество погибших возросло до 2 человек, раненых - до 3 человек, еще 3 человека считаются без вести пропавшими. Жителей эвакуировали в безопасное место, согрели, оказали психологическую и другую помощь
Дом восстановим, а вот погибшим – вечная память. Людей не вернуть. На месте продолжают работать экстренные службы.
Спасибо спасателям, что с риском для жизни разбирают завалы, что всегда первые там, где опасно. Спасибо медикам – лечите, обезболиваете, вытаскиваете с того света. Спасибо правоохранителям – защищаете, обеспечиваете порядок. Спасибо всем неравнодушным, что помогают, не остаются в стороне.
Для всех, кто не смог решать проблему или ищет человека после трагедии - напоминаю, что областная военная администрация всегда доступна. Телефон "горячей линии": 0800503508", - заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
К тому же в Запорожье по причине вражеской атаки пропали без вести.
Аварийно-розыскные мероприятия на месте попадания вражеской ракеты продолжаются.
Ранее в Запорожье прозвучала серия мощных взрывов.
А также ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности.
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