Враг обстрелял жилую застройку в Донецкой области: есть погибшие и раненые (фото)

В результате вражеской атаки также повреждены частные жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки.

В воскресенье, 21 января, российские оккупанты, вероятно, из РСЗО "Град" и ствольной артиллерии обстреляли населенные пункты Покровского района Донецкой области. В результате вражеской атаки по жилой застройке два человека погибли, еще трое — ранены.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

В городах Курахово и Красногоровке под завалами разрушенных домовладений обнаружили тела двух местных жителей — погибшим было 31 и 61 год.

Кроме того, двое жителей получили осколочные ранения в своих домах — это 70-летний пенсионер и 19-летний юноша, который вместе с родителями приехал проверить состояние дома, в котором они раньше проживали. Оба доставлены в больничные учреждения для оказания квалифицированной помощи.

Еще одной пострадавшей от обстрела стала 31-летняя жительница города Горняк. Женщина как раз находилась за рулем автомобиля на автодороге в село Зоряное, куда ехала навестить родственников. Рядом разорвался снаряд, и от взрывной волны она получила контузию.

В результате вражеской атаки также повреждены частные жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 20 января российская оккупационная армия атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. За сутки россияне 12 раз обстреляли регион.

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