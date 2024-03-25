"Враг охватил шпионской сетью почти все регионы Украины": полковник ВСУ раскрыл детали

Российские шпионы работают над обнаружением военных объектов на территории Украины.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ, представитель Генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, на территории Украины есть шпионы, работающие в пользу РФ.

Также есть определенные инсайдерские сведения о деятельности шпионских разведывательных структур РФ и их представителей в разных уголках нашей страны, в том числе и в западных регионах. То есть враг охватил своей шпионской сетью почти все регионы нашей страны. Они работают на то, чтобы выявлять важные стратегического значения военные объекты", — рассказал он.

Кроме того, оккупанты активно наблюдают за движением средств военно-технической поддержки со стороны западных партнеров и выявлением военных баз.

Враг смотрит где все эти вещи хранятся и именно по тем местам осуществляется ракетное поражение. Поэтому нужно проводить контрразведывательные мероприятия, чтобы меньше непричастных к этим процессам людей имели определенную информацию. обеспечение, тем меньше шансов во врага попасть одномоментно в наши склады, базы и арсеналы, чтобы разрушить все, что нам сейчас необходимо на поле боя", - добавил Селезнев.

Напомним, благодаря доказательной базе СБУ реальные сроки заключения получили еще трое предателей, которые в пользу России разведывали позиции ВСУ вблизи линии восточного фронта.

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