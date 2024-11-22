Враг оккупировал Дальнее и продвинулся в нескольких населённых пунктах

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

В частности, враг оккупировал Дальнее, продвинулся в Торецке, Курахово, возле Золотой Нивы, Пустынки, Селидового, Трудового, Антоновки и Дальнего.

Напомним, аналитики обновили карту боевых действий на востоке Украины. Россияне пытаются двигаться вперед. В частности, враг продвинулся в Дарьино, Курахово, у Нижнего Клина, Кремянного, Раздольного, Новодонецкого, Дальнего.

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