Враг оккупировал Константиновку в Сумской области: какие населенные пункты РФ может захватить дальше

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Враг оккупировал Константиновку: ситуация на севере Сумщины продолжает осложняться за счет постоянного давления врага и большого количества пехоты.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State .

Предварительно на уточнении находятся населенные пункты, которые могут быть уже захвачены, а именно: Кондратовка, Водологи, Алексеевка. В Кондратовке фиксируется российская пехота, ее пытаются уничтожать, но количественное преимущество сказывается, поэтому удержать село трудно.

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В Алексеевке был остановлен враг на северных окраинах, там идут тяжелые бои. Благоприятной для уничтожения россиян стала погода, позволяющая летать и работать артиллерией. Одновременно с этим противник подбирается с разных сторон к Яблоновке и пытается залетать в Юнаковку, что дается им тяжело, потому что часть села, куда они двигаются, они разрушили и им негде закрепляться.

Враг поставил ставку на продвижение в сторону населенного пункта Хотинь, куда взыскано большое количество пехоты и на пути значительно меньше препятствий, чтобы подобраться к поселку. Угрозой в продвижении врага является его выход на расстояние 20-25 километров, что позволит долетать на FPV-дронах в город Сумы. Вдобавок север Сумщины усеян высотами, что придает благоприятные обстоятельства для этих полетов. Противовеса "оптоволокна" на сегодняшний день как таковой нет, как и преимущества в количестве дронов и экипажей, чтобы уничтожать дронников противника. Поэтому пока ситуация складывается не лучшим образом, хотя непосредственно бойцы Сил Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы сдержать натиск врага.

Отдельно можно отметить проблему с людьми для сдерживания противника, которых кардинально не хватает, и на которую сетуют бойцы. Также они отмечают, что хотелось бы приоритет предоставления людей на оборону.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал направления, на которых зафиксирована самая большая российская активность и рассказал о важности Курской операции.

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«На некоторых направлениях мы фиксируем возросшую активность россиян, наиболее серьезные бои на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском. Продолжаем и нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России – туда, откуда она и пришла», – подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил украинских воинов за стойкость, за точность, за результаты недели.