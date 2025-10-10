- Дата публикации
Враг осуществляет массированную атаку на Украину: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 10 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
БпЛА в центральной части Черниговщины, курс — восточный/южный/юго-западный;
БПЛА на севере, востоке и юге Харьковщины, курс — западный/северо-/юго-западный;
БпЛА на западе и юго-западе Сумщины, курс западный/юго-западный;
БПЛА на севере и юге Киевщины, курс — Киев;
БпЛА в Полтавской области, курс — южный, западный/юго-западный;
БпЛА в Днепропетровской области, курс — южный/северный;
БпЛА через Кировоградщину Черкасской области;
БпЛА на юго-востоке и севере Черкасской области, курс — западный/северо-западный;
БпЛА в направлении Киева, Полтавы, Кременчуга, Днепра, Харькова.
Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.
Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.