Враг осуществляет массированную атаку на Украину: направление движения целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 10 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

БпЛА в центральной части Черниговщины, курс — восточный/южный/юго-западный;

БПЛА на севере, востоке и юге Харьковщины, курс — западный/северо-/юго-западный;

БпЛА на западе и юго-западе Сумщины, курс западный/юго-западный;

БПЛА на севере и юге Киевщины, курс — Киев;

БпЛА в Полтавской области, курс — южный, западный/юго-западный;

БпЛА в Днепропетровской области, курс — южный/северный;

БпЛА через Кировоградщину Черкасской области;

БпЛА на юго-востоке и севере Черкасской области, курс — западный/северо-западный;

БпЛА в направлении Киева, Полтавы, Кременчуга, Днепра, Харькова.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года по август 2025-го СБУ зафиксировала почти 50 тысяч фактов запусков этих беспилотников по украинской территории.

Мы ранее информировали, что более 26 тыс. жителей Черниговщины остались без электроснабжения после утренней вражеской атаки.