Враг осуществляет принудительные проверки жилищ на временно оккупированных территориях Украины — Генштаб

Также в Генштабе призвали украинцев не верить вражеской пропаганде и продолжать тотальное сопротивление.

Враг продолжает противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях, передают в Генштабе ВСУ.

Россияне проводят проверки документов, личных вещей и мобильных телефонов.

Также кафиры осуществляют принудительные проверки помещений.

На некоторых занятых территориях Харьковской области враг вывел из строя сеть сотовой связи.

"Российские оккупанты оказывают агрессивное информационно-психологическое влияние на население. Оно, в основном, направлено на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск", — отметили в Генштабе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин и его армия меняют свою стратегию. "Они усиливают свои войска, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь", — подытожил Зеленский.

Напомним, президент России Путин пытается взыскать на Донбасс силы, которые по численности в пять раз будут превышать расположенные там украинские войска.

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