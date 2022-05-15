Враг перегруппировывается и пополняет запасы боеприпасов для наступления: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 15 мая

Враг перегруппировывается и пополняет запасы боеприпасов для наступления: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 15 мая

Начались 81 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории Республики Беларусь. В приграничных районах не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь.

На Северском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, производит обстрелы и наносит авиационных ударов по территории Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.

В Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели.

На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянск.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.

В городе Мариуполь продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачиваются на ведении воздушной разведки и обстрелах позиций Сил обороны.

Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей корабля. .

За сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил было сбито 8 воздушных целей: 7 БпЛА типа “Орлан-10, 1 самолет.

Авиация воздушных сил продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск. В частности, были уничтожены взводные опорные пункты, командно-наблюдательные пункты роты, 10 бронированных машин и личный состав противника.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 8 танков, 5 артиллерийских систем, 9 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей противника. Есть у российских оккупантов потери и по другим направлениям.

Напомним, что командиры российских армейских подразделений на временно оккупированной территории Запорожской области позаботились о местах заключения своих дезертиров и для сожжения трупов погибших в боях с ВСУ.

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