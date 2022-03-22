Враг перегруппировывается, закрепляется на захваченных рубежах и получает "нагоняй" от ВСУ: в Генштабе рассказали о ситуации в регионах

Враг перегруппировывается, закрепляется на захваченных рубежах и получает "нагоняй" от ВСУ: в Генштабе рассказали о ситуации в регионах

Задачи, определенные преступным военно-политическим руководством России в группировке оккупационных войск вооруженных сил Российской Федерации, остаются невыполненными.

В Украине уже 27-й день идет полномасштабная военная РФ против Украины.

Также читайте Генштаб РФ требует от Беларуси начать военную операцию в Украине

В Генштабе рассказали о ситуации на 12:00 22 марта.

Задачи, поставленные высшим военным руководством РФ перед ВС РФ, остаются невыполненными.

На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг перегруппируется и пытается настроить логистическое обеспечение войск.

На Северском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

В направлении Чернигова враг активных наступательных действий не ведет, продолжает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и города Чернигова. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено.

В направлении Бровары противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Идет логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводились.

В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению потерявших боеспособность подразделений за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова.

В Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Угледар и Мариуполь.

В районе населённого пункта Кременная враг активных действий не предпринимал. Силами подразделений 2-го АК продолжает закрепляться в районе населённого пункта Пшеничное.

В районе населенного пункта Ямполь, отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии, противник осуществлял огневое влияние по подразделениям наших войск с целью обеспечения дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Торское. Удачи не имел.

На направлении Донецк — Марьинка предпринял попытку наступления. Успеха не имел, понес значительные потери, отступил.

Российские оккупанты пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурмовые действия в городе Мариуполь.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется. В Херсонской области, в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка, подразделениями росгвардии проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия.

На Южнобужском направленииоккупанты попытались провести штурмовые действия в районе Александровки, но успеха не имели. В районе населенного пункта Березноватое разведал боем, понес потери и отошел.

Напомним, что на территории так называемой ЛНР противник продолжает проводить мобилизацию граждан. Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей.