Враг перевооружается: украинские саперы осваивают новое оборудование и обезвреживают новые виды взрывчатки

Чтобы обезвредить эти взрывные устройства, нужно много знаний и практики, саперного инструментария и технической поддержки.

На сто квадратных метров поля может быть больше 250 мин. Каждый шаг по такой земле – это смертельная опасность.

Саперы Сил Поддержки ВСУ первыми ступают на эту землю. Чтобы стать специалистом по разминированию, нужно учиться месяцами, а затем каждый день совершенствовать свои знания и умения, потому что враг нашпиговал взрывчаткой все, к чему имел доступ.

Выявить, обезвредить российские смертельные ловушки и уцелеть самому – задача саперов. И мы все вместе можем им в этом помочь, потому что не хватает спецтехники и транспорта. Именно поэтому компания "Киевстар", благотворительный фонд "Повернись Живим" и при поддержке 1+1 Медиа открыли сбор средств на базовое оборудование для саперных групп. Цель проекта "Нам здесь Жить" собрать 175 миллионов гривен для обеспечения инженерно-саперных групп в составе Сил поддержки ВСУ.

Чтобы не получить травмы, очень помогают сапоги-пауки. Они тяжеловаты и несколько неловки, но действительно спасительны, потому что способны защитить ноги от взрывной ампутации.

«Возможно, повреждение какого-нибудь из элементов этого сапога, но сама нога будет невредима», — рассказал Александр, сапер 128 бригады территориальной обороны Днепра.

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Александр с позывным "Агроном" показал харьковскую разработку. По его словам, если бы в такие пауки всех взрывотехников обуть, многие ребята убереглись бы.

«У нас два сапёра за неделю без ног остались. Сначала один, а потом другой», – делится он страшной статистикой.

Притрушенные землей или скрытые в сорные противотанковые и противопехотные вражеские мины расположены повсюду.

Александр до Великой войны десять лет работал ландшафтным дизайнером – отсюда и позывной "Агроном". Добровольцем пошел в армию и выучился на сапера.

«У меня была просто цель научиться, потому что я с этим работаю. Это моя жизнь, моя безопасность и мое будущее», — рассказал он, пройдя трехмесячное обучение за границей с канадцами, поляками и литовцами.

Его хотели оставить в Польше преподавать, но мужчина решил вернуться в Украину и помогать своему войску на поле боя. Сейчас он с собратьями разминирует Запорожское направление. В подразделении территориальной обороны работает три группы саперов – 12 мужчин.

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«На прошлой неделе был найден отрезок поля, где на ста квадратных метрах было более 250 противопиотных мин. Это очень плотно», – сказал Александр.

Чтобы их обезвредить, нужно много знаний и практики, саперного инструментария и технической поддержки. «Чтобы в каждой группе было по одному прибору ночного видения, дронов, чтобы летать в разведку. У нас этого нет», – констатировал сапер Сил Поддержки ВСУ.

Один день войны, говорят саперы, от десяти дней до нескольких месяцев разминирования. Россияне, убегая от ВСУ, оставляют немало боеприпасов. Не сдетонировавшие специалисты уничтожают на соответствующих полигонах. Кроме этого враг перевооружается. В армии РФ появляются новые мины, которые саперам еще предстоит изучать.

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Военный с позывным "Агроном" рассказал, что на фронте появились привезенные из Сирии противопехотные мины фугасного действия разработки Ирана. Но ребята готовы выполнять свою работу, сколько понадобится, пока наша земля не будет безопасной. У них даже водитель, воюющий с 2015 года, сам как-то разминировал путь. Они знают, для кого это делают. Так, "Агронома" дома ждет большая семья — родители, жена и семилетний сын, а еще сестра с племянниками.

Взрывчаткой, растяжками и минами, кроме лесополос, водоемов и полей, нашпигованы дома и техника. И их очень ждут люди в освобожденных от врага городах и селах.