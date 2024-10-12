Враг планирует ввести производство ударных дронов на оккупированных территориях

Производство дронов-камикадзе планируют вести под землей.
Враг рассматривает возможность налаживания производства иранских дронов "шахед" на базе захваченных предприятий на временно оккупированных территориях востока Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления в сообщении на сайте.
Производство дронов-камикадзе планируют вести под землей и привлечь к сбору студентов профессиональных училищ. По замыслу, производство на ТОТ должно покорить сроки поставки дронов в пусковые полигоны.
В то же время, хранить дроны планируют в городских застройках, фактически используя местное население как живой щит. Сейчас оккупационные администрации сразу ищут окончательные места для сбора и размещения.
Центр национального сопротивления призывает сообщать о каждом действии коллаборантов и размещении вражеской техники или баз оккупантов по ссылке.
Напомним, морские дроны СБУ Sea Baby теперь оснащены реактивными системами залпового огня "Град" и уже активно уничтожают солдат оккупационной армии РФ.
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