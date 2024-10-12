Враг планирует ввести производство ударных дронов на оккупированных территориях

Враг рассматривает возможность налаживания производства иранских дронов "шахед" на базе захваченных предприятий на временно оккупированных территориях востока Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в сообщении на сайте.

Производство дронов-камикадзе планируют вести под землей и привлечь к сбору студентов профессиональных училищ. По замыслу, производство на ТОТ должно покорить сроки поставки дронов в пусковые полигоны.

В то же время, хранить дроны планируют в городских застройках, фактически используя местное население как живой щит. Сейчас оккупационные администрации сразу ищут окончательные места для сбора и размещения.

Центр национального сопротивления призывает сообщать о каждом действии коллаборантов и размещении вражеской техники или баз оккупантов по ссылке.

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Напомним, морские дроны СБУ Sea Baby теперь оснащены реактивными системами залпового огня "Град" и уже активно уничтожают солдат оккупационной армии РФ.

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