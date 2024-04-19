Враг поднял в атмосферу Ту-95МС — мониторинговые каналы

Реагируем на тревогу, в случае ее объявления.

В воздухе России 6 Ту-95МС.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Возможен дополнительный вылет Ту-95мс из Энгельса.

Если вылет боевой, то ожидаем пуски ракет: ~2:30 — 3:30.

И ракеты в воздушном пространстве Украины: ~03:30 – 04:30.

Поэтому не игнорируйте тревогу этой ночью.

В то же время, Воздушные Силы ВСУ пока не подтвердили эту информацию.

В настоящее время в части Украины объявлена воздушная тревога, однако из-за угрозы враждебных беспилотников.

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