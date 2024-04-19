Враг поднял в атмосферу Ту-95МС — мониторинговые каналы

Реагируем на тревогу, в случае ее объявления.
В воздухе России 6 Ту-95МС.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Возможен дополнительный вылет Ту-95мс из Энгельса.
Если вылет боевой, то ожидаем пуски ракет: ~2:30 — 3:30.
И ракеты в воздушном пространстве Украины: ~03:30 – 04:30.
Поэтому не игнорируйте тревогу этой ночью.
В то же время, Воздушные Силы ВСУ пока не подтвердили эту информацию.
В настоящее время в части Украины объявлена воздушная тревога, однако из-за угрозы враждебных беспилотников.
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