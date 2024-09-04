Враг поднял в воздух борта МиГ-31К и ТУ-22М3: состоялся запуск "Кинжала" — мониторинговые каналы

Кроме запуска крылатых ракет и полетов беспилотников, враг поднял в воздух другую авиацию.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

В воздухе находятся 2 борта МиГ-31К из "Саваслейки" и 2 борта ТУ-22М3.

2 борта ТУ-22М3 летят через Новороссийск курсом юго-западным в акваторию Черного моря.

Мониторинговые каналы сообщают о предполагаемом пуске "Кинжала". Как информируют мониторинговые каналы, запуск был из Рязанской области.

По предварительной информации, многие крылатые цели маневрируют, но летят курсом на Львов. Позже в городе раздались громкие взрывы.

Тем временем Ту-22М3 пролетают Керченский залив в направлении пусковых рубежей у Севастополя.

Напомним, что мониторинговые каналы предупреждали о взлете Ту-22м3.

Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.

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