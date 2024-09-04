Враг поднял в воздух борта МиГ-31К и ТУ-22М3: состоялся запуск "Кинжала" — мониторинговые каналы

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Кроме запуска крылатых ракет и полетов беспилотников, враг поднял в воздух другую авиацию.
Об этом сообщили мониторинговые каналы.
В воздухе находятся 2 борта МиГ-31К из "Саваслейки" и 2 борта ТУ-22М3.
2 борта ТУ-22М3 летят через Новороссийск курсом юго-западным в акваторию Черного моря.
Мониторинговые каналы сообщают о предполагаемом пуске "Кинжала". Как информируют мониторинговые каналы, запуск был из Рязанской области.
По предварительной информации, многие крылатые цели маневрируют, но летят курсом на Львов. Позже в городе раздались громкие взрывы.
Тем временем Ту-22М3 пролетают Керченский залив в направлении пусковых рубежей у Севастополя.
Напомним, что мониторинговые каналы предупреждали о взлете Ту-22м3.
Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.
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