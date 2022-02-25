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Враг понес значительные потери: вблизи Конотопа военные остановили наступление российских оккупантов

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В окрестностях около 40 единиц сожженной российской техники.

Украинские военнослужащие остановили российскую армию близ Конотопа.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины.

Отмечается, что оккупанты после боев тяжелых и значительных.

"У них проблема с горючим и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны российских оккупантов", — говорится в сообщении.

В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники.

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