Враг понес значительные потери: вблизи Конотопа военные остановили наступление российских оккупантов

В окрестностях около 40 единиц сожженной российской техники.

Украинские военнослужащие остановили российскую армию близ Конотопа.



Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины.



Отмечается, что оккупанты после боев тяжелых и значительных.



"У них проблема с горючим и снабжением. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны российских оккупантов", — говорится в сообщении.



В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники.